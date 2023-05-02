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Мерзляков Егор Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мерзляков
Имя
Егор
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
18 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
26577. МЕРЗЛЯКОВ, ЕГОР СТЕПАНОВИЧ, 29 л. Гр. Сарапульск. у., Галановск. в., д. Кухтино; — С. 17 стр. зап. п-ка. Агитация, лиш. св. 1 г. Исп. 18 авг. 920.

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