Архипов Иван Елизаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Елизаров
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129640. АРХИПОВЪ, ИВАНЪ елизаровъ. К. Повѣнецк. у., Мянджельск. в., с. Святноволокой Горы, 58 л.; — У. Чл. О. С. по Повѣнецк. у. 11 Марта 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 5 м. Исп. 15 Окт. 909.
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