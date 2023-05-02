Проничева Ольга Фроловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Проничева
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Фроловна
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7995. ПРОНИЧЕВА ОЛЬГА ФРОЛОВНА, 36 л., Шумск. у., Семеновск. в. и с. Н. С. Дежурн. Камер. Шумск. у. Ст. 140-а, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 ноября 923
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