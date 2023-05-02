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Саморуков Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саморуков
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
14 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8704. САМОРУКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., Самарск. у. с. Малые Малышки. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 105, 107 и 108, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 14 марта 923.

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