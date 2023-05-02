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Милославский Яков Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Милославский
Имя
Яков
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
17184. МИЛОСЛАВСКИЙ, ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, 27 л. Гр. Балаганск. у.; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. и водтрана. Должн. прест., расстрел, по амн. нак. зам. лиш. св. 5 л. Исп. 19 нояб. 920.

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