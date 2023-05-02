Милославский Яков Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Милославский
- Имя
- Яков
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17184. МИЛОСЛАВСКИЙ, ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, 27 л. Гр. Балаганск. у.; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. и водтрана. Должн. прест., расстрел, по амн. нак. зам. лиш. св. 5 л. Исп. 19 нояб. 920.
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