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Крючков Петр Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крючков
Имя
Петр
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
24 февраль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
95472. КРЮЧКОВЪ, ПЕТРЪ СЕМЕНОВЪ, 18 л. К. Чернск. у., в. и с. Никольско-Вяземскаго; — Тульск. О. С., 25 Нояб. 910, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Чернск. у. отъ 31 Іюня 910 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 1 г. Исп. 24 Февр. 911.

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