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Егоров Павел Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Павел
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4334. ЕГОРОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, 16 л., Арзамасск. у., Медвенц. д. Рарушино. Н. С. 6 уч. Арзамасск. у. Ст. 149, лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 30 дек. 923.

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