Прохоров Сергей Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прохоров
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91771. ПРОХОРОВЪ, СЕРГѢЙ ПРОКОФЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Торопецк. у., Ломовск. в., с. Шейнина, 35 л., рд. т. же у. и в., въ пог. Сопкахъ; — Великолуцк. О. С., 114, 9 и 1 ч. 1655 У., тюр. 4 м Исп. 25 Окт. 907. |905 57040 169 М. | 96 70663 170 М. | 904 36148 170 М. | 95 102359 1647 У. | 902 25968 172 М.
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