Число Федор Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Число
- Имя
- Федор
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141272. ЧИСЛО, ФЕДОРЪ ЯКОВЛЕВЪ. Каз. с. Шестовицы, Слабинск. в., Чернигов. у., 67 л.; — З. Н. 4 уч. Чернигов. у. 2 Сент. 909, 169 и 177 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Сент. 909.
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