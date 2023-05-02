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Петров Яков Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7634. ПЕТРОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 23 л., Крестецк. у., Зайцевск. в. и с. Новгородск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 4 июля 923

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