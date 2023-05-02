Турченко Александр Игнатов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турченко
- Имя
- Александр
- Отчество
- Игнатов
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140223. ТУРЧЕНКО, АЛЕКСАНДРЪ Игнатовъ. Мщ. г. Ростова (н. Д.), 18 л.; — М. С. 2 уч. г. Ростова (н./Д.) 3 Нояб. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 3 Нояб. 909.
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