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Колупаев Дмитрий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колупаев
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
17 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
32466. КОЛУПАЕВЪ, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. К. Землян. у., Кіевск. в., с. Старой-Вѣдугн. 22 л., рд. въ г. Воронежѣ; — Курск. О. С. (въ 6 р.), 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 17 Марта 905. | 903 82792 1655 У. | 97 10771 169 М. | 902 13767 172 М. | 96 59943 172 М. | 99 48212 1655 У.

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