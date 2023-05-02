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Лукьянов Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьянов
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
10 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8326. ЛУКЬЯНОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Мамадышск. у., Троице-Секинеевск. в., д. Рогозино. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 144, 157, лиш. св. 1 г. 6 аг. Исп. 10 апр. 923.

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