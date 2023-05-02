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Алешин Александр Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алешин
Имя
Александр
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
09 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
471. АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ, 25 л., Ардатовск, у., Талызинск, в., д. Гудимовки. Н. С. 5 уч. Ардатовск. у. Ст. 140б, лиш. св. 1½ г. Приг. вступил в закон. силу 9 мая 924.

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