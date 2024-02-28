— Христинья Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Христинья
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133035. ИВАНОВА, ХРИСТИНЬЯ (безъ фам.). К. Велижск. у., Узковск. в., д. Ильина, 35 л.; — З. Н. 3 уч. Велижск. у., 5 п. 170 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ 29 Сент. 909 г. (тюр. 11 м.), тюр. 1 г. Исп. 29 Сент. 909.
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