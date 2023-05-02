Калмыкова Екатерина Тимофеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калмыкова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Тимофеевна
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1693. КАЛМЫКОВА, ЕКАТЕРИНА ТИМОФЕЕВНА, 30 л. Гр. Мелекесск. у., Рязановск. в., с. Кондаковки;— Н. С. 2 уч. Мелекесск. у. Кража, лиш. св. 8 м. 9 д. и лиш. пр. 1 г. Исп. 8 мая 922.
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