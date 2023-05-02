Цируль Август-Петр Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цируль
- Имя
- Август-Петр
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 317
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 108196. ЦИРУЛЬ, АВГУСТЪ-ПЕТРЪ МАРтиновъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Вольмарск. у., Розенбекск. в.; — Рижск. О. С., 29 Апр. 911, 133 и 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 140990, арест. отд. 8 л. Исп. 21 Іюня 911, счит. ср. съ 5 Нояб. 910. | 908 12867 1655 У. | 901 8358 169 М. | 904 12877 169 М.
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