Павлов Роман Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Роман
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8235. ПАВЛОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ, 45 л., Гдовск. у., Ремедск. в., д. Немолва. Н. С. 5 уч. Гдовск. у. Ст. ст. 1 ч. 97, 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 27 дек. 924.
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