Малахова Евдокия Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малахова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 02 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8630. МАЛАХОВА ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА, 24 л., Веневск. у., Лучанск. в. и д. Н. С. 4 уч Веневск. у. Ст. ст. 180 п. «б», 197, лиш. св. 5 л. Исп. 2 янв. 923.
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