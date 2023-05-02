Ионаш Людвика Людвикова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ионаш
- Имя
- Людвика
- Отчество
- Людвикова
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21147. ІОНАШЪ, Людвика Людвикова. Мѣщ. (швея), 24 л.; род. въ г. Варшавѣ, жила въ г. Пултускѣ; приг. М. С. г. Пултуска, по 16 и 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3½ м. Исп. 15 Апр. 1885 г.
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