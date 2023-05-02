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Гагарских Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гагарских
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
03 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
22770. ГАГАРСКИХ, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 60 л. Гр. Сольвычегодск. у., Воробинск. в., д. Пестюрино; — Н. С. 3 уч. Сольвычегодск. у. Неупл. нал., лиш. св. 1 г. и 6 м. Осужд. 3 марта 920.

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