Гагарских Василий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гагарских
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22770. ГАГАРСКИХ, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 60 л. Гр. Сольвычегодск. у., Воробинск. в., д. Пестюрино; — Н. С. 3 уч. Сольвычегодск. у. Неупл. нал., лиш. св. 1 г. и 6 м. Осужд. 3 марта 920.
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