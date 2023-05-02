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Мицевич Карл-Сигизмунд

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мицевич
Имя
Карл-Сигизмунд
Дата исполнения приговора
28 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
74761. МИЦЕВИЧЪ, КАРЛЪ-СИГИЗмундъ. К. Свенцянск. у., Комайск. в., д. Филиповцы, 20 л., рд. т. же у. п в., въ им. Сурвилишки; — Ковенск. О. С., 140, 152 и 1 ч. 1947 У., по сов. сь приг. З. Н. 3 уч. Новоалександров. у. отъ 5 Апр. 907 г., тюр. 2 г. Исп. 28 Іюня 907. | 906 87195 170 М.

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