Якушов Семен Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якушов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 560
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14665. ЯКУШОВЪ, СЕМЕНЪ ВАСИЛЬевь (онъ же Якушевъ), 30 л. Мщ. г. Брянска, рд. въ с. Самара Радица, Любохонск. в., Брянск. у.; — Орлов. О. С., 5 Нояб. 910, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 2 Нояб. 910 г. (169 и 172 М., тюр. 6 м.), арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Дек., счит. ср. со 2 Нояб. 910. | 909 19189 169 М. | 907 47193 170 М.
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