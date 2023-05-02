Петров Петр Астафьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Астафьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2526. ПЕТРОВ, ПЕТР АСТАФЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Мелекесск. у., Крестово-Городищенск. в. и с.;— Н. С. 5 уч. Мелекесск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 10 авг. 922.
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