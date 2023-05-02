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Зайцев Тимофей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Тимофей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
46822. ЗАЙЦЕВЪ, ТИМОФЕЙ ИВАНОВЪ. К. Малоархангельск. у., Скарятинск. в., д. Федоровки, 68 л.; — З. Н. 3 уч. Малоархангельск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Мая 905.

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