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Хромов Владимир Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хромов
Имя
Владимир
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ноябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
3579. ХРОМОВ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 43 л. Гр. г. Торжка;—Московск. ГубРевтриб. Контр-револ., лиш. св. 4 г. 2 м. и пор. пр. 5 л. Исп. в ноябре 922.

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