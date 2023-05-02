Хромов Владимир Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хромов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3579. ХРОМОВ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 43 л. Гр. г. Торжка;—Московск. ГубРевтриб. Контр-револ., лиш. св. 4 г. 2 м. и пор. пр. 5 л. Исп. в ноябре 922.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.