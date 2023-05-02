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Лукашевич Петр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукашевич
Имя
Петр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8283. ЛУКАШЕВИЧ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ, 22 л., Гдовск. у., Тупининск. в. Н. С. 1 уч. Мурманск, г. Ст. 140, лиш. св 1½ г. Исп. 3 сент. 923.

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