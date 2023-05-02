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Ильин Егор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ильин
Имя
Егор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
24 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
5235. ИЛЬИН ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., Архангельск. у., Исакогорск. в., с. Барки. Н. С. 2 уч. Архангельск. у. Ст. ст. 157, 176, лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 24 авг. 924.

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