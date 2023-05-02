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Миллер Август Фридрихович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миллер
Имя
Август
Отчество
Фридрихович
Дата исполнения приговора
18 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9124. МИЛЛЕР АВГУСТ ФРИДРИХОВИЧ, 21 г., Рд. в Гродненск. г. и у. Рогачевск. в., д. Лутардыно. Н. С. 1 уч. Белевск. у. Ст. 179, лиш. св. 2 г. Исп. 18 мая 923.

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