Миллер Август Фридрихович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миллер
- Имя
- Август
- Отчество
- Фридрихович
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9124. МИЛЛЕР АВГУСТ ФРИДРИХОВИЧ, 21 г., Рд. в Гродненск. г. и у. Рогачевск. в., д. Лутардыно. Н. С. 1 уч. Белевск. у. Ст. 179, лиш. св. 2 г. Исп. 18 мая 923.
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