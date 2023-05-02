Артемьев Василий Родионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Родионов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129624. АРТЕМЬЕВЪ, ВАСИЛІЙ РОДІОНОВЪ. К. Бугуруслан. у., Аманакск. в., с. Ново-Никольскаго, 50 л.; — Г. С. г. Бугуруслана 6 Окт. 909, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Окт. 909.
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