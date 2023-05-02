Короваткин Павел Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Короваткин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5261. КОРОВАТКИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л., Кашинск. у., Славковск. в., д. Красного-Бора. Н. С. 6 уч. б. Петроградск. у. Ст. ст. 180 п. «г», 189, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 3/І—24.
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