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Молодцов Вячеслав Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Молодцов
Имя
Вячеслав
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
07 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
113374. МОЛОДЦОВЪ, ВЯЧЕСЛАВЪ Алексѣевъ, 26 л. К. Галичск. у., Ново-Графск. в., д. Пундова; — Г. С. г. Ром.-Борисоглѣбска, 4 Марта 911‘, 16, 16¹ и 172 М. (укрыв.), по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Ром.-Борисоглѣб. у. отъ 26 Марта 911 г. (977 У., арестъ 3 м.), тюр. 4 м., съ зач. 2 м. и 19 дн. предв. заключ. Исп. 7 Марта 911. | 910 105132 169 М.

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