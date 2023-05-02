Молодцов Вячеслав Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Молодцов
- Имя
- Вячеслав
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 113374. МОЛОДЦОВЪ, ВЯЧЕСЛАВЪ Алексѣевъ, 26 л. К. Галичск. у., Ново-Графск. в., д. Пундова; — Г. С. г. Ром.-Борисоглѣбска, 4 Марта 911‘, 16, 16¹ и 172 М. (укрыв.), по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Ром.-Борисоглѣб. у. отъ 26 Марта 911 г. (977 У., арестъ 3 м.), тюр. 4 м., съ зач. 2 м. и 19 дн. предв. заключ. Исп. 7 Марта 911. | 910 105132 169 М.
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