Максимов Николай Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 149147. МАКСИМОВЪ, НИКОЛАЙ МАксимовъ. К. Зубцов. у., Ульяновск. в., д. Галузинъ, 20 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. 24 Окт. 909, 140, 1 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 2 м. Исп. 12 Нояб. 909. | 908 36487 172 М. | 907 15135,1647 У.
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