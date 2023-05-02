Некрасов Петр Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Некрасов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17509. НЕКРАСОВ, ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 16 л. Гр. Новоторжск. у., Пречисто-Каменск. в., д. Чилок; — Н. С. 1 Городск. р. 7 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 3 л. Исп. 11 дек. 920.
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