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Некрасов Петр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Некрасов
Имя
Петр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
17509. НЕКРАСОВ, ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 16 л. Гр. Новоторжск. у., Пречисто-Каменск. в., д. Чилок; — Н. С. 1 Городск. р. 7 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 3 л. Исп. 11 дек. 920.

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