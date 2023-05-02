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Вьюгин Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вьюгин
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1403. ВЬЮГИН, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 23 л. Гр. Ардатовск. у., Резоватовск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Ардатовск. у. Кража, лиш. св. 7 м. Исп. 12 нояб. 919.

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