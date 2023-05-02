Мезенцев Трофим Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мезенцев
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6797. МЕЗЕНЦЕВ, ТРОФИМ АНТОНОВИЧ, 40 л. Гр. Камышловск. у., Таушканск. в. и с.; — Н. С. 12 уч. Камышловск. у. Самоуправство и хищение, лиш. св. 1 г. Исп. 10 июля 920.
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