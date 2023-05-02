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Федоров Николай Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Николай
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
24 февраль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 514
Источник
Скан
Оригинальная запись
44155. ФЕДОРОВЪ, НИКОЛАЙ ЕГОРОВЪ, 20 л. К. Порховск. у., Нижне-Шелонск. в., д. Любитовой, рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 8 Янв. 911, 114, 140, 152¹, 1 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 3 м., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 24 Февр. 911. | 909 85772 172 М. (покуш.). | 907 69608 169 М. | 907 53469 172 М.

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