Валтин Беньямин Юрьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалтин Беньямин Юрьев

Валтин Беньямин Юрьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Валтин
Имя
Беньямин
Отчество
Юрьев
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
130633. ВАЛТИНЪ, БЕНЬЯМИНЪ (ВЕніаминъ) Юрьевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Верроск. у., Ланемецк. в., 40 л.; — М. С. 9 уч. Юрьево-Верроск. окр. 21 Сент. 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 7 Окт. 909. | 905 53061 1642 У. | 902 50576 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close