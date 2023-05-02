Валтин Беньямин Юрьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Валтин
- Имя
- Беньямин
- Отчество
- Юрьев
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130633. ВАЛТИНЪ, БЕНЬЯМИНЪ (ВЕніаминъ) Юрьевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Верроск. у., Ланемецк. в., 40 л.; — М. С. 9 уч. Юрьево-Верроск. окр. 21 Сент. 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 7 Окт. 909. | 905 53061 1642 У. | 902 50576 170 М.
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