Писарек Валериан Людовиков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Писарек
- Имя
- Валериан
- Отчество
- Людовиков
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106502. ПИСАРЕКЪ, ВАЛЕРІАНЪ людовиковъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Конск. у., гм. Неклань, д. Неклань-Велькій, 24 л.; — Люблин. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 21 Апр. 909 г. (1655 У.—арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1 г. Исп. 27 Мая 909. | 907 84404 169 М. | 906 38421 169 М.
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