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Бутенин Яков Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бутенин
Имя
Яков
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
26 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
2000. БУТЕНИН ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л., Краснокошайск. к., Петриковск. в., д. Кочанура. Марийск. Облсуд. Ст. ст. 105, 108, 113, 116, лиш. св. 1½ г. Исп. 26 авг. 923.

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