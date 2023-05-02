Бутенин Яков Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутенин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2000. БУТЕНИН ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л., Краснокошайск. к., Петриковск. в., д. Кочанура. Марийск. Облсуд. Ст. ст. 105, 108, 113, 116, лиш. св. 1½ г. Исп. 26 авг. 923.
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