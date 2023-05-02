Семелькина Мавра Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семелькина
- Имя
- Мавра
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10194. СЕМЕЛЬКИНА МАВРА ИВАНОВНА, 30 л., Муромск. у., Чаадаевск. в. и с. Н. С. 1 уч. Муромск. у. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 25 янв. 924.
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