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Агафонов Иван Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агафонов
Имя
Иван
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
19 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
12610. АГАФОНОВ, ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Мещовск. у., Гостьинск. в., д. Душино; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Подлог, пр. р. 1 г. Исп. 19 июля 920.

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