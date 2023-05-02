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Пьянков Михаил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пьянков
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
27 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
9252. ПЬЯНКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 22 л., Пермск. у., завода Добрянки. В. Т. Приволжск. окр. при 57 стр. див. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 27 апреля 924.

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