Лайвин Ян Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лайвин
- Имя
- Ян
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 116747. ЛАЙвинъ, янъ яновъ (онъ же Лайминъ). К. Валкск. у., Трикатенск. в., 41 г.; — Рижск. О. С., 152, 13, 1654¹, 2 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659, 1 и 3 п. 1659¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 17 Февр. 906 г., арест. отд. 4 г. Исп. 22 Апр. 909. | 904 5296 1655 У. | 97 17780 170¹ М. | 900 96944 1655 У.
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