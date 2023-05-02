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Брагин Кирилл Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брагин
Имя
Кирилл
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
1725. БРАГИН КИРИЛЛ КАРПОВИЧ, 39 л., Бахмутск. у., Градовск. в. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 3 г. Исп. 13 июля 923.

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