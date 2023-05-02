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Федоров Яков Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
21 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 342
Источник
Скан
Оригинальная запись
13107. Федоров (он же Буйволов, Калугин, Хвощуков) Яков Иванович, 24 л., Вольск. у., Воскре сенск. в., с. Бухатовки. Н. С. 11 р. г. Саратова. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 21/ІѴ—26.

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