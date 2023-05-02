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Краюшкин Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краюшкин
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7019. КРАЮШКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Подольск. у., Шебанцевск. в., д. Сидорихи, Московск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г., Исп. в декабре 923.

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