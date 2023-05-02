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Сверчков Алексей Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сверчков
Имя
Алексей
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
11 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
35305. СВЕРЧКОВЪ, АЛЕКСѢЙ ФЕДОРОВЪ. К. Свіяжск. у., Азолеевск. в., с. Араслапова, 42 л.; — Казан. О. С., 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 26897, арест. отд. 2 г. 3 и, и 20 дн. Исп. 11 Февр. 905, СЧИТ. ср. съ 14 Дек. 904.

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