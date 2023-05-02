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Жарков Феофан Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жарков
Имя
Феофан
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
22 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
3127. ЖАРКОВ ФЕОФАН ИЛЬИЧ, 21 г., Верхне-Удинск. у., и в. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. ст. 2 ч. 149, 150, лиш. св. 4 г. 5 м. 10 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 22/ІІІ—24.

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