Жарков Феофан Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жарков
- Имя
- Феофан
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3127. ЖАРКОВ ФЕОФАН ИЛЬИЧ, 21 г., Верхне-Удинск. у., и в. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. ст. 2 ч. 149, 150, лиш. св. 4 г. 5 м. 10 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 22/ІІІ—24.
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