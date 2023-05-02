Нилова Евфимия Кузьминична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нилова
- Имя
- Евфимия
- Отчество
- Кузьминична
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27214. НИЛОВА, ЕВФИМИЯ КУЗЬМИНИЧНА, 42 л. Гр. Клинск. у., Вертлинск. в., д. Сергеевки; — Н. С. 5 отд. 1 Гор. р. г. Петрограда. Незакон. продажа, лиш. св. 6 м. условно.
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